SCS-NET

وزير شؤون القدس يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

2022-10-08

القدس المحتلة-سانا

طالب وزير شؤون القدس فادي الهدمي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والعمل على وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ومقدساتهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدان الهدمي في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين، أثناء احتفالاتهم بعيد المولد النبوي الشريف في مدينة القدس المحتلة، والتي أدت إلى إصابة عدد منهم، بينهم أطفال ونساء، واعتقال عدد آخر.

ولفت الهدمي إلى أن اعتداءات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، تتزامن مع تكثيف عمليات الهدم والاستيطان، الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

وزير شؤون القدس: الاحتلال يهدد بهدم أكثر من 20 ألف منزل

القدس المحتلة-سانا حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي من تصاعد عمليات التهجير والتطهير العرقي في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved