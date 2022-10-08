سلسلة بشرية حول البرلمان البريطاني للمطالبة بإطلاق سراح أسانج

لندن-سانا

شكل أكثر من ألف شخص سلسلة بشرية حول مقر البرلمان البريطاني في لندن اليوم، للمطالبة بإطلاق سراح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المشاركين في السلسلة، رفعوا مجسمات لأسانج بالحجم الفعلي، ولافتات كتب عليها “أطلقوا سراح أسانج”، و”أوقفوا عملية التسليم”، و”الصحافة ليست جريمة”، و”حاكموا مرتكبي جرائم الحرب وليس أسانج”.

ويقبع أسانج المولود في أستراليا في سجن مشدد الحراسة منذ العام 2019، وقد تقدم بطعن في قرار الحكومة البريطانية تسليمه للولايات المتحدة.

والسلسلة البشرية التي تم تشكيلها أمام مقر البرلمان امتدت إلى نهر التايمز وجسر وستمنستر، وصولاً إلى النهر المقابل للمبنى التاريخي.

وأسانج البالغ 51 عاماً ملاحق في الولايات المتحدة، على خلفية نشره في العام 2010 أكثر من 700 ألف مستند سري، حول أنشطة وجرائم الجيش الأميركي حول العالم، وخاصة في العراق وأفغانستان على موقع ويكيليكس.

ويواجه أسانج احتمال الحكم بالحبس لعشرات السنوات، في حال تسليمه للولايات المتحدة.

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