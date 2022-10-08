الشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة تحضران لإقامة ملتقى التوظيف في دمشق الشهر المقبل

دمشق-سانا

تتحضر وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة لإقامة ملتقى التوظيف بدمشق الشهر المقبل، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في آب الماضي.

وأكد وزيرا الشؤون محمد سيف الدين والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني خلال اجتماعهما اليوم في مبنى وزارة السياحة، أهمية الملتقى لجهة توفير فرص عمل لمختلف الفئات العمرية والاختصاصات، مع منح الأولوية للتعريف بفرص العمل في القطاع الخاص السياحي.

وبحث الوزيران الأنشطة التي تستنفذ خلال الملتقى، والخدمات ذات الصلة بتمكين الشباب، وسبر احتياجات الباحثين عن فرص عمل، والتنسيق مع أصحاب العمل من القطاع الخاص لتوفير كل ما يتعلق بالتدريب، ولا سيما برامج التدريب بمكان العمل، مشيرين إلى أن إقامة الملتقى بدمشق هي مرحلة أولى، وسيتم تقييم التجربة، ليتم التوسع بها لتشمل باقي المحافظات.

وتم خلال الاجتماع عرض الخدمات التي توفرها مراكز تمكين الشباب التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والموزعة بمختلف المحافظات، وما تقدمه من تدريب وبناء قدرات للباحثين عن فرص العمل وفق احتياجات السوق، وتحديد الاحتياجات الوظيفية لشركات القطاع الخاص، لتصميم برامج تدريبية خاصة بذلك.

يشار إلى أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة وقعتا في الـ 28 من آب الماضي مذكرة التفاهم التي تتضمن الاهتمام بالتدريب والتأهيل، وربط الشباب بفرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص السياحي، وتنفيذ ورشات عمل تخصصية ومعارض التوظيف، بهدف عرض فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص السياحي على الشباب الباحثين عن فرص عمل، وخريجي قطاع التعليم والتدريب السياحي والفندقي وكليات السياحة والاختصاصات المرتبطة بها.

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