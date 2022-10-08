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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية روسية في موسكو لتعزيز التعاون الإعلامي
2022-10-07
السفير آلا: مشروع القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يفتقد الحياد والموضوعية
2022-10-07
نيبينزيا: واشنطن تواصل نهب النفط السوري تحت غطاء مكافحة الإرهاب
2022-10-07
مسؤول تشيكي: حرب تشرين التحريرية مثال بارز لبطولة الجيش العربي السوري
2022-10-07
بهدف تبادل الخبرات.. وفد من الشباب الإعلامي السوري يبدأ لقاءاته في موسكو
2022-10-06
السفير عطية: واشنطن وبعض الدول الغربية حولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة للتلاعب السياسي
2022-10-05
مباحثات سورية أرمينية لتطوير التعاون بالمجال الرياضي
2022-10-04
محليات
دوريات حماية المستهلك في درعا تكثف حملات الرقابة على عملية توزيع مازوت التدفئة
2022-10-08
تكريم الفائزين بالماراثون البرمجي للصغار واليافعين باللاذقية
2022-10-08
الخارجية: سرقة واشنطن للنفط السوري قرصنةٌ ومحاولةٌ للعودة إلى عصور الاستعمار
2022-10-08
الصحة تطلق غداً حملة التلقيح الوطنية ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال
2022-10-08
تزامناً مع تعديل القسط الشهري… المؤسسة العامة للإسكان تتحضر لإطلاق الدفع الإلكتروني
2022-10-08
العربة الطبية المتنقلة في بلدة جب رملة بمصياف تشهد إقبالاً لإجراء الفحوصات اللازمة والتقصي عن السرطان
2022-10-08
التجارة الداخلية تلزم معامل العصائر بالعمل بطاقتها القصوى
2022-10-07
رياضة
اختتام منافسات سباق دروب تشرين الدولي الثالث للدراجات
2022-10-08
ديوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة أستانا للتنس
2022-10-07
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام أهلي بنغازي الليبي ببطولة الأندية العربية لكرة السلة
2022-10-07
تشرين يتعادل مع الكرامة سلباً في الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-10-07
ثلاث ميداليات فضية لسورية في بطولة بيروت الدولية المفتوحة للتايكواندو
2022-10-07
التعادل الإيجابي يحسم لقاء المتصدرين جبلة والوثبة في الدوري الممتاز
2022-10-07
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يخسر أمام نظيره الياباني في تصفيات كأس آسيا
2022-10-07
اقتصاد
34 منشأة حرفية وصناعية تدخل حيز الإنتاج في السويداء
2022-10-08
3.1 مليارات ليرة مبيعات شركة الوليد للغزل بحمص خلال 9 أشهر
2022-10-08
انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في فندق داما روز بدمشق
2022-10-08
المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق ينطلق غداً
2022-10-07
ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي
2022-10-07
بوتين: الدفع بالعملات الوطنية بين أعضاء رابطة الدول المستقلة يعزز السيادة
2022-10-07
فرنسا تسجل عجزاً تجارياً قياسياً في شهر آب الماضي
2022-10-07
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الشريط الإخباري
حاجز للجيش يطرد رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي قرب قرية قبور الغراجنة بريف الحسكة
الخارجية: سرقة واشنطن للنفط السوري قرصنةٌ ومحاولةٌ للعودة إلى عصور الاستعمار
الصحة تطلق غداً حملة التلقيح الوطنية ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال
تزامناً مع تعديل القسط الشهري… المؤسسة العامة للإسكان تتحضر لإطلاق الدفع الإلكتروني
صوناً للهوية الثقافية… الأمانة السورية للتنمية تُخرج مجموعة ظلال السويداء لمسرح خيال الظل
موسكو: تفجير شاحنة أشعل النيران بعدد من صهاريج الوقود على جسر القرم
السفير آلا: مشروع القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يفتقد الحياد والموضوعية
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة عشرات الصهاريج من النفط السوري من حقول رميلان
اختتام منافسات سباق دروب تشرين
2022-10-08
تصوير: منذر سعيد
اختتام منافسات سباق دروب تشرين
2022-10-08
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