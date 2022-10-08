خارجية فلسطين: جرائم الاحتلال تغلق باب تسوية القضية الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية قد يجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.

وأدانت الوزارة في بيان أوردته وكالة وفا اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها اليوم، والذي أسفر عن استشهاد الشابين محمود الصوص وأحمد محمد حسين ضراغمة وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق، معتبرة أن هذا التصعيد الدموي للاحتلال في الضفة الغربية هو محاولة لجر المنطقة برمتها إلى دوامة من العنف لا تنتهي، وإغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة للتوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، لإجباره على وقف هذا التصعيد الممنهج والمتعمد، بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

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