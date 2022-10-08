إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين جراء اعتداء الاحتلال في القدس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم، واعتقل آخرون من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة باب العامود في القدس، بالتزامن مع تنظيم فعالية بمناسبة عيد المولد النبوي، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، بينما اعتقلت آخرين، كما اعتدت على الفلسطينيين في منطقة باب الساهرة.

واستشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون اليوم من جراء اعتداء الاحتلال على مخيم جنين بالضفة الغربية، بينما اعتقلت قواته ثلاثة فلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

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