إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص جراء حادث إطلاق نار خارج ملعب مدرسة ثانوية أثناء مباراة لكرة القدم في ولاية أوهايو الأمريكية.

ونقلت أسوشييتد برس عن الشرطة المحلية قولها اليوم: إن طالباً في الثانوية وشخصين بالغين أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة بعد إطلاق النار عليهم خارج ملعب مدرسة (وايتمر هاي سكول) الثانوية وذلك خلال مباراة بين مدرستي (وايتمر هاي سكول) و(سنترال كاثوليك هاي سكول) بمدينة ويست توليدو بالولاية مضيفة إنه تم احتجاز شخصين في أعقاب الحادث.

ولم يعرف حتى الآن سبب إطلاق النار في حين بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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