صربيا تؤكد رفضها المشاركة في فرض عقوبات ضد روسيا

بلغراد-سانا

أكد رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش أن بلاده لن تفرض عقوبات على روسيا طالما أنها تستطيع تحمل الضغط الخارجي، والأضرار الجانبية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فوتشيتش قوله في تصريح اليوم: سنتصرف وفقاً لمصالح صربيا.. سنلتزم بهذا الموقف حتى يصبح الضرر الذي سيحدث بصربيا أكبر من أي شيء آخر.. في الوقت الحالي ليس لدينا توافق في الآراء بشأن هذه المسألة.

وحذر فوتشيتش من تغيير هذه السياسة في حال انتخاب حكومة جديدة في بلاده، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك مثل هذا الموقف.

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