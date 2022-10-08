34 منشأة حرفية وصناعية تدخل حيز الإنتاج في السويداء

السويداء-سانا

كشف مدير صناعة السويداء المهندسة شذا شقير عن دخول 34 منشأة حرفية وصناعية جديدة إلى سوق العمل بالسويداء خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك برأسمال تجاوز مليار ليرة.

وأوضحت شقير في تصريح لمراسل سانا أن هذه المنشآت المنفذة توفر نحو 62 فرصة عمل، تتوزع بواقع 7 منشآت صناعية و27 منشأة حرفية، وتشمل مختلف القطاعات الغذائية والكيميائية والهندسية.

وقالت: تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية الترخيص لأربع منشآت صناعية وفق القانون 21 برأسمال تجاوز 130 مليون ليرة.

ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في محافظة السويداء مع نهاية العام الماضي إلى 4889 منشأة برأسمال يتجاوز 12.6 مليار ليرة، شغلت 10623 عاملاً.

عمر الطويل

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