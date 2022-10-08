3.1 مليارات ليرة مبيعات شركة الوليد للغزل بحمص خلال 9 أشهر

حمص-سانا

أوضح مدير شركة الوليد للغزل المهندس محمد حمود أن الشركة حققت مبيعات بقيمة ثلاثة مليارات ومئة مليون ليرة من الخيوط القطنية والممزوجة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الربع الثالث منه.

وأشار حمود في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الشركة قامت ببيع نحو 164 طناً من الخيوط القطنية والممزوجة، بينما بلغت كمية الإنتاج نحو 177 طناً من الخيوط الممزوجة، إضافة إلى نحو 180 طناً من الخيوط القطنية وذلك في الفترة نفسها.

وقال حمود : تم بيع كامل الكميات لمؤسسات القطاع العام وفقاً لتعليمات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بدمشق، مبينا أن رصيد الشركة الحالي من الخيوط بنوعيها القطنية والممزوجة يبلغ 895 طناً، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو22 مليار ليرة.

يذكر أن كمية الإنتاج الفعلي من الخيوط القطنية والممزوجة في شركة الوليد للغزل بلغت العام الماضي نحو 293 طناً.

تمام الحسن

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