دونيتسك: قوات كييف قصفت مدينة إيلوفايسك بصواريخ أمريكية

موسكو-سانا

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق اليوم أن قوات نظام كييف قصفت مدينة إيلوفايسك بصواريخ هيمارس الأمريكية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الممثلية قولها على حسابها على موقع تلغرام: إن القوات الأوكرانية أطلقت عند منتصف الليل 6 صواريخ من أنظمة “هيمارس ام 142″ على مدينة إيلوفايسك وبلدة أومانسكويه، كما أطلقت 5 قذائف من عيار 155 مم على حيي كيروفسكي وبتروفسكي في مدينة دونيتسك”.

وكان أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح أمس في قصف أوكراني على حافلة مدنية فى مدينة خيرسون جنوب روسيا.

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