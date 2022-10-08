الخارجية الإيرانية: الاعتداء على مراكزنا الدبلوماسية بأوروبا مرتبط بدعم الغرب لأعمال الشغب في البلاد

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الاعتداء على المراكز الدبلوماسية الإيرانية في أوروبا له علاقة بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب في إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أرنا عن كنعاني قوله على موقع تويتر: إن “اقتحام مكان دبلوماسي في الدنمارك هو أحدث حالة لارتكاب الأعمال العنيفة وغير القانونية الأخيرة ضد إيران في أوروبا”.

وأضاف: “كانت هناك هجمات عنيفة أخرى على المقار الدبلوماسية في أوروبا خلال الأيام الأخيرة”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن إنكار العلاقة بين هذه الهجمات والدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب في إيران”.

وطالب كنعاني الحكومات المضيفة بالالتزام بتعهداتها القانونية لحماية الأماكن الدبلوماسية والدبلوماسيين دون تأخير.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت أمس سفير الدنمارك لدى طهران، إثر هجوم شنه شخص مسلح بسلاح أبيض على السفارة الإيرانية في كوبنهاغن.

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