بعد التفجير على جسر القرم.. بوتين يوعز بتشكيل لجنة حكومية لكشف ملابساته

موسكو-سانا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق حكومية بالتفجير الذي وقع على جسر القرم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح نقله موقع روسيا اليوم: “الرئيس بوتين أصدر تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب ما حدث، وإزالة آثاره في أسرع وقت ممكن”، موضحاً أن اللجنة ستشمل أيضاً رئيسي إقليمي كراسنودار والقرم وممثلي الحرس الوطني وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية.

ولفت بيسكوف إلى أن بوتين كان تلقى فور التفجير تقارير من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ونائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير النقل فيتالي سافيليف،إضافة إلى تقارير قادة عسكريين وأمنيين.

وفي وقت سابق أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر ما تسبب بتعليق حركة السيارات والقطارات دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

بدورها أعلنت سلطات القرم عن إنشاء ممر نقل بري من شبه جزيرة القرم إلى مناطق أخرى من الاتحاد الروسي، عبر المناطق حديثة الانضمام إليه، لافتة إلى أن إصلاح الأضرار في الجسر سيتم بسرعة فورية، لأنها ليست ذات طبيعة جدية وسيستمر النشاط الحيوي في شبه الجزيرة.

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