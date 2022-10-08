اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم

موسكو-سانا

أعلنت سلطات شبه جزيرة القرم الروسية عن توقف حركة السيارات على جسر القرم فجر اليوم، بسبب اشتعال صهريج وقود في أحد أجزائه.

وقال أوليغ كروتشكوف مستشار رئيس القرم في بيان نقله موقع ارتي: إن “النيران اشتعلت في صهريج وقود في أحد المواقع بالجسر ما أدى لتوقف حركة السيارات على جسر القرم”، لافتاً إلى أن أقواس الملاحة لم تتضرر.

وأشار كروتشكوف إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن الأسباب التي أدت للحريق.

ولفتت شركة “القرم لسكك الحديد” إلى أنه تم سحب القاطرة وعدد من عربات قطار الشحن التي اشتعلت فيها النيران من جسر القرم إلى مدينة كيرتش.

من جهتها قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري إنه لم يتم تعليق الملاحة البحرية في مضيق كيرتش بسبب الحريق في الجسر.

يذكر أن جسر القرم يعد الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومتراً، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في أيار 2018 ،حيث تم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في أيلول 2019.

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