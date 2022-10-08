8  تشرين الأول 2004 – انفجار فندق هيلتون في سيناء يسفر عن 28 قتيلاً و100 جريح و30 مفقوداً

دمشق-سانا

1912 – اندلاع حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية من جهه وصربيا وبلغاريا من جهه أخرى.

1932 – تأسيس القوات الجوية الهندية كفرع مساعد للقوات الجوية التابعة للهند البريطانية.

1939 – ألمانيا تحتل بولندا في الحرب العالمية الثانية.

1962 – الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة.

1963 – اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب.

1993 – رفع العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا والتي فرضت عليها بسبب سياسة الأبارتيد.

2004 – انفجار فندق هيلتون في سيناء يسفر عن 28 قتيلا و100 جريح و30 مفقودا، وأصابع الاتهام تشير إلى تنظيم القاعدة.

2012 – مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي يعلن فوز الرئيس اوغو شافيز بفارق مهم على منافسه إنريكه كابريليس في الانتخابات.

2014 – إيريك بيتزيغ ووليام مورنر وستيفان هيل يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2014.

من مواليد هذا اليوم..

1883 – أوتو فاربورغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1931.

1917- رودني بورتر، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1972.

من وفيات هذا اليوم..

1869 – فرانكلين بيرس رئيس الولايات المتحدة.

2008 – جورج بالاد، عالم أمريكي في علم الأحياء الخلوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في كرواتيا.

يوم البحرية في بيرو.

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