موسكو ترفض بحزم قرار مجلس حقوق الإنسان حول روسيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية رفضها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية، مؤكدة أنها ستتجاهل الآلية الخاصة لهذا المجلس، وترفض التعاون معه بعد أن تحول لأداة للضغط على روسيا.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في تعليق نشرته على موقعها الالكتروني: “نرفض بحزم القرار الذي اعتمد اليوم والاتهامات الباطلة الواردة فيه، وسنتجاهل آلية مجلس حقوق الإنسان ونرفض التعاون معه” مؤكدة أن القرار يستند إلى اتهامات مستهلكة حول “اضطهاد ممثلي المجتمع المدني والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات في روسيا”.

وأشارت الوزارة إلى أن المخاوف الواردة في المسودة لا تعكس الوضع الحقيقي، ولا يمكن أن تكون أساسا لاستحداث منصب المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان لروسيا، لافتة الى أن مشروع القرار ما هو إلا محاولة لخلق أداة أخرى لممارسة الضغط على روسيا في مجال حقوق الإنسان.

واعتبرت الوزارة أن هذه المبادرة محاولة أخرى لمعاقبة روسيا على انتهاجها سياسة خارجية وداخلية مستقلة، مؤكدة ان روسيا ستواصل الدفاع عن أولوياتها في مجلس حقوق الإنسان، والتي كان أهمها ولا يزال تعزيز حوار دولي بناء حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وشددت الوزارة على أن المهمة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان هي ضمان الالتزام بالقيم العالمية وليس بالمصالح اللحظية لدائرة ضيقة من النخب السياسية الغربية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمبادرة من 26 دولة في الاتحاد الأوروبي وافق في وقت سابق اليوم على مشروع قرار حول “حالة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية”.

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