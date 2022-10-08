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إخماد حريق في كفر دلبة باللاذقية

2022-10-07

اللاذقية-سانا

أخمدت كوادر إطفاء الحراج في مديرية زراعة اللاذقية حريقاً كبيراً في أراض زراعية بقرية كفر دلبة بمنطقة الحفة في اللاذقية.

وصرح رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس جابر صقور لمراسل سانا أن الحريق أتى على مساحة 50 دونماً من الأراضي الزراعية، وتم إخماده بإطفائيتين وجرار مزود بمقطورة إطفاء، وفرقة من مركز إطفاء الحفة وبمشاركة عناصر من الجيش العربي السوري.

ودعا صقور المزارعين للانتباه والحذر والإبلاغ السريع عن أي حريق ليتم التعامل معه بالسرعة القصوى.

علاء ابراهيم

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