المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق ينطلق غداً

دمشق-سانا

تحت عنوان “تشاركية لا تنافسية” تنطلق يوم غد أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك في فندق داما روز بدمشق.

ويناقش المشاركون في المنتدى على مدى ثلاثة أيام، آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والنقل والشحن واللوجستيات والتعاون الصناعي والزراعي والغذائي بين البلدين، إضافة إلى عرض إمكانيات الشركات الأردنية، وفرص عملها بالسوق السورية في مجالات التجارة البينية والوكالات والخدمات والصناعة، والقطاع المالي والتأمين والمقاولات والإنشاءات والجامعات والزراعة.

كما يضم المنتدى لقاءات ثنائية تخصصية بين الشركات الأردنية ورجال الأعمال السوريين، لبحث آفاق التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc