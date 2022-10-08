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الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام  أهلي بنغازي الليبي ببطولة الأندية العربية لكرة السلة

2022-10-07

الكويت-سانا

خسر فريق الاتحاد أهلي حلب أمام أهلي بنغازي الليبي اليوم بنتيجة 71-79 نقطة بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 65-65 نقطة في ثالث مبارياته ببطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال التي تستضيفها الكويت حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكان الاتحاد أهلي حلب خسر مباراته الأولى أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 52-99 نقطة ومباراته الثانية أمام الكويت الكويتي بنتيجة 59-67.

ويشارك بالبطولة 16 نادياً تم توزيعها على أربع مجموعات، حيث تلعب الفرق في الدور الأول من مرحلة واحدة، على أن يلتقي في الدور الثاني أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع مع أصحاب المركز الرابع وأصحاب المركز الثاني مع أصحاب المركز الثالث بنظام خروج المغلوب.

هناء صقور

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