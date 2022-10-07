مقتل شخصين اثنين وجرح 6 آخرين طعناً بالسكين في مدينة لاس فيغاس الأمريكية

لاس فيغاس-سانا

أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية ارتفاع عدد ضحايا حادثة الطعن في أحد شوارع المدينة الليلة الماضية إلى قتيلين وستة مصابين واعتقال المنفذ.

ونقلت فرانس برس عن الشرطة قولها في بيان اليوم: إن “من بين الأشخاص الثمانية الذين تعرضوا للطعن على رصيف بأحد شوارع لاس فيغاس توفي شخص على الفور في مكان الحادث، وآخر في المستشفى بينما أصيب ستة آخرون، ثلاثة منهم في حالة حرجة” لافتة إلى توقيف المشتبه به وشروعها بالتحقيق معه.

وكانت حصيلة أولية للحادثة التي تندرج في إطار حوادث العنف المتزايدة التي تشهدها المدن الأمريكية تحدثت عن مقتل امرأة وإصابة خمسة آخرين.

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