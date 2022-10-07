الحرارة توالي انخفاضها غداً وفرصة لهطل زخات رعدية فوق عدة مناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية بمقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر وخاصة فوق المناطق الساحلية، والشمالية الغربية من البلاد، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 50 كم/سا أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…