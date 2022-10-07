خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة

بروكسل-سانا

تجددت الخلافات بين قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم حول كيفية التعامل مع أزمة الطاقة المستجدة بسبب العقوبات الغربية على روسيا.

وذكرت رويترز أن بولندا اتهمت ألمانيا بالأنانية في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في الشتاء حيث قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في تصريحات خلال مشاركته بقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: يجب التخلص من الأنانية الألمانية مشيراً إلى المخاوف من فجوة مالية بين الدول الغنية القادرة على إنفاق مبالغ طائلة على الدعم المحلي وتلك التي لا تستطيع.

ولا يزال مقترح وضع حد أقصى لأسعار الغاز محور الخلاف إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط.

بينما تعارض ألمانيا والدانمارك وهولندا وضع سقف للأسعار خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.

وتحدث رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا عن وضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء.

بدوره اعتبر رئيس وزراء لوكسمبورغ إكزافييه بيتل أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون حريصاً على عدم النيل من مكانته في الأسواق العالمية من خلال إبعاد البائعين عنه بفرض سقف غير جذاب لأنه ربما في ذلك الوقت سيكون لدينا سقف للسعر ولكن ليس لدينا طاقة.

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