منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يخسر أمام نظيره الياباني في تصفيات كأس آسيا

عمان-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم للناشئين أمام منتخب اليابان بثلاثة أهداف دون رد في تصفيات كأس آسيا في المباراة التي جمعتهما اليوم في الأردن لحساب المجموعة الأولى.

وكان منتخبنا افتتح مشواره بالتصفيات بتعادله مع نظيره الأردني سلباً وتعادله مع منتخب تركمانستان بهدف لمثله في مباراته الثانية وسيلتقي مع منتخب الفلبين بعد غد في ختام التصفيات.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات يتأهل بنهايتها إلى النهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

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