من مباراة الوحدة والمجد على ملعب الجلاء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير آلا: مشروع القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يفتقد الحياد والموضوعية
2022-10-07
نيبينزيا: واشنطن تواصل نهب النفط السوري تحت غطاء مكافحة الإرهاب
2022-10-07
مسؤول تشيكي: حرب تشرين التحريرية مثال بارز لبطولة الجيش العربي السوري
2022-10-07
بهدف تبادل الخبرات.. وفد من الشباب الإعلامي السوري يبدأ لقاءاته في موسكو
2022-10-06
السفير عطية: واشنطن وبعض الدول الغربية حولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة للتلاعب السياسي
2022-10-05
مباحثات سورية أرمينية لتطوير التعاون بالمجال الرياضي
2022-10-04
مباحثات سورية روسية لتوريد القمح إلى سورية
2022-10-04
محليات
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة عشرات الصهاريج من النفط السوري من حقول رميلان
2022-10-07
وزير النفط يتفقد واقع التشغيل في مصفاتي حمص وبانياس
2022-10-07
إعلان أسماء المقبولين في مدرسة التمريض والقبالة بالسويداء
2022-10-07
محروقات: توزيع مازوت التدفئة مستمر على مدار الأسبوع
2022-10-07
التصفيات النهائية للماراثون البرمجي للصغار واليافعين في اللاذقية
2022-10-07
جريح حرب من السويداء يتميز بتصنيع تجهيزات لإقامة مشروعات زراعية متناهية الصغر
2022-10-07
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار فوق المناطق الساحلية
2022-10-07
رياضة
ثلاث ميداليات فضية لسورية في بطولة بيروت الدولية المفتوحة للتايكواندو
2022-10-07
التعادل الإيجابي يحسم لقاء المتصدرين جبلة والوثبة في الدوري الممتاز
2022-10-07
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يخسر أمام نظيره الياباني في تصفيات كأس آسيا
2022-10-07
الجزائرية أوري تحقق المركز الأول في اليوم الرابع لسباق دروب تشرين الدولي للدراجات
2022-10-07
ميسي يتوج بجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا
2022-10-06
اختتام منافسات اليوم الثالث من سباق دروب تشرين الدولي الثالث للدراجات
2022-10-06
الوثبة وجبلة يلتقيان غداً لفك الصدارة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-10-06
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي
2022-10-07
بوتين: الدفع بالعملات الوطنية بين أعضاء رابطة الدول المستقلة يعزز السيادة
2022-10-07
فرنسا تسجل عجزاً تجارياً قياسياً في شهر آب الماضي
2022-10-07
غازبروم: نزود أوروبا بـ 42.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر أوكرانيا
2022-10-07
الفاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء للشهر السادس في أيلول
2022-10-07
استقرار أسعار الذهب
2022-10-07
مديرة صندوق النقد تدعو إلى تحرك عالمي تحسباً لإمكانية حصول انكماش في أنحاء العالم
2022-10-06
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الشريط الإخباري
السفير آلا: مشروع القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يفتقد الحياد والموضوعية
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة عشرات الصهاريج من النفط السوري من حقول رميلان
وزير النفط يتفقد واقع التشغيل في مصفاتي حمص وبانياس
نيبينزيا: واشنطن تواصل نهب النفط السوري تحت غطاء مكافحة الإرهاب
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار فوق المناطق الساحلية
مسؤول تشيكي: حرب تشرين التحريرية مثال بارز لبطولة الجيش العربي السوري
الرئيس الأسد يلتقي قاسمي.. التأكيد على استمرار العمل بين المؤسسات السورية والإيرانية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية
برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية
شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في الحسكة يجددون رفضهم للاحتلالين الأمريكي والتركي
اجتماع في اللاذقية لدعم تسويق الحمضيات والزيتون.. والمهندس عرنوس يدعو إلى الشراكة مع القطاع الخاص بشأن تسويق هذين المنتجين- فيديو
من مباراة الوحدة والمجد على ملعب الجلاء
2022-10-07
تصوير: قيس دكاك
2022-10-07
mohamad
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