التعادل الإيجابي يحسم لقاء المتصدرين جبلة والوثبة في الدوري الممتاز

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حسم التعادل الإيجابي قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم بين جبلة والوثبة في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب الباسل بحمص.

سجل جبلة أولاً عبر مهاجمه المتألق محمود البحر بالدقيقة 39 وعادله الوثبة بواسطة معتصم شوفان بالدقيقة 61 من ركلة جزاء، وبهذه النتيجة رفع جبلة رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب كما رفع الوثبة رصيده إلى 10 نقاط أيضاً بالمركز الثاني.

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى سيطر التعادل السلبي بين فريقي الاتحاد أهلي حلب والجيش في المباراة التي جرت على ملعب الحمدانية بحلب، ورفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثالث والجيش إلى 4 نقاط بالمركز الخامس.

وفي دمشق وتحديداً على ملعب الجلاء اقتنص الوحدة فوزاً مهماً من جاره المجد بهدف وحيد حمل توقيع طارق هنداوي بالدقيقة 69 ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الرابع بينما تجمد رصيد المجد عند نقطة واحدة بالمركز التاسع.

وتستكمل مباريات هذه المرحلة في وقت لاحق اليوم بلقاء يجمع تشرين مع الكرامة على ملعب الباسل باللاذقية على أن تختتم هذه المرحلة غداً بلقاءي الجزيرة مع الطليعة، والفتوة مع حطين على ملعبي الفيحاء والجلاء على التوالي.

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الوثبة-جبلة

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