بوتين: الدفع بالعملات الوطنية بين أعضاء رابطة الدول المستقلة يعزز السيادة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التحول إلى الدفع بالعملات الوطنية بين أعضاء رابطة الدول المستقلة يعزز السيادة ويعمق التكامل بينها، مشيراً إلى أن ذلك لا يتعلق بالوضع السياسي الراهن.

وخلال اجتماع غير رسمي لرؤساء الرابطة اليوم قال بوتين: إن أحداثاً مأساوية تحدث في أوكرانيا، وهناك صراعات بين بلدان الرابطة الأخرى، وهو ما يتطلب وضع تدابير لحلها.

وأضاف بوتين: سيتم التركيز في قمة رابطة الدول المستقلة في كازاخستان على استدامة الاقتصادات، وستتم مناقشة اندماج الدول الأعضاء في السياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات إضافة إلى القضايا الأمنية.

وأيد بوتين اقتراح الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بإنشاء منظمة دولية تابعة لرابطة الدول المستقلة لتعزيز اللغة الروسية.

وكان بوتين أعلن عن مشاركته في أستانا في أول قمة من نوعها بين روسيا ودول آسيا الوسطى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc