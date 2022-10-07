وزير النفط يتفقد واقع التشغيل في مصفاتي حمص وبانياس

دمشق-سانا

تفقد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة واقع العمل والتشغيل في مصفاة حمص، واطلع على إجراءات التشغيل الآمن وفق خطة الطوارئ التشغيلية.

كما اطلع على اختبارات الأداء للوحدة 100 التي تمت صيانتها، ولكن لم تختبر فعلياً لعدم توفر كميات النفط الخام اللازم لها، وتقدر استطاعتها لوحدها بحوالي 42 ألف برميل يومياً.

وتفقد الوزير مصفاة بانياس واطلع على أعمال استبدال وحدة هدرجة النفتا المتوسطة باستطاعة 140 متر مكعب بالساعة، والذي تم تصنيعه في ورشات المصفاة مع ترحيل المبادل القديم للصيانة، كما اطلع على عمليات إعادة تأهيل المرجل الرابع في المصفاة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار توجيهات مجلس الوزراء لوزارة النفط باتخاذ الإجراءات المطلوبة لمراقبة عمل المصافي وتجهيزاتها الفنية أثناء التشغيل، بما يضمن أمن وسلامة المنشأة والعاملين وتفادي حدوث أي طارئ.

محمد كركوش

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