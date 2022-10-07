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قوات الاحتلال تعيق وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى

2022-10-07

القدس المحتلة-سانا

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال المنتشرة على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة عرقلت وصول الفلسطينيين إلى المسجد لأداء الصلاة، كما كثفت حواجزها ودفعت بتعزيزات أخرى في شوارع المدينة والبلدة القديمة ومحيط الأقصى.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا أمس الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

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