الجيش الروسي يحصل على دفعة محدثة من مدافع (مستا إس)

موسكو-سانا

تسلم الجيش الروسي دفعة جديدة من مدافع “مستا إس” ذاتية الحركة عيار 152 ملم المحدثة.

وذكر المتحدث باسم مؤسسة روستيخ الروسية الحكومية أن مدفع “مستا إس” تم تزويده بمنظومة أوتوماتيكية لقيادة وتوجيه النيران، ما أدى إلى زيادة دقة النيران وسرعة الرمي حتى 10 طلقات في الدقيقة.

وأصبح المدفع قادراً على العمل في نظام الغارة النارية، أي يصيب الهدف بـ 5 قذائف في وقت واحد، ثم يغير الموقع فوراً، كما تحسنت ظروف الراحة لطاقم العربة.

ودخلت مدافع “مستا إس” الخدمة في القوات البرية الروسية عام 1989، وهي مخصصة لتدمير بطاريات مدافع الهاون والدبابات والمدرعات والدفاعات الجوية ومراكز القيادة والقوة البشرية، ويبلغ مداها 29 كلم، وتمتلك أنواعاً من الذخائر بما في ذلك فائقة الدقة.

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