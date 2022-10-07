SCS-NET
الشريط الإخباري

الجيش الروسي يحصل على دفعة محدثة من مدافع (مستا إس)

2022-10-07

موسكو-سانا

تسلم الجيش الروسي دفعة جديدة من مدافع “مستا إس” ذاتية الحركة عيار 152 ملم المحدثة.

وذكر المتحدث باسم مؤسسة روستيخ الروسية الحكومية أن مدفع “مستا إس” تم تزويده بمنظومة أوتوماتيكية لقيادة وتوجيه النيران، ما أدى إلى زيادة دقة النيران وسرعة الرمي حتى 10 طلقات في الدقيقة.

وأصبح المدفع قادراً على العمل في نظام الغارة النارية، أي يصيب الهدف بـ 5 قذائف في وقت واحد، ثم يغير الموقع فوراً، كما تحسنت ظروف الراحة لطاقم العربة.

ودخلت مدافع “مستا إس” الخدمة في القوات البرية الروسية عام 1989، وهي مخصصة لتدمير بطاريات مدافع الهاون والدبابات والمدرعات والدفاعات الجوية ومراكز القيادة والقوة البشرية، ويبلغ مداها 29 كلم، وتمتلك أنواعاً من الذخائر بما في ذلك فائقة الدقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

الجيش الروسي يدمر مقاتلة أوكرانية وحظيرة لطائرات بيرقدار

موسكو-سانا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية الكثير …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved