غروزني-سانا

كشف دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن أعداداً كبيرة من المرتزقة البولنديين والبريطانيين ينتشرون على أجزاء مختلفة من خط التماس في الجمهورية.

ونقلت وكالة تاس عن بوشيلين قوله خلال زيارته جمهورية الشيشان: “تبذل جميع وحدات القوات المتحالفة بما في ذلك الفصائل الشيشانية كل الجهود في سبيل تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية بأسرع وقت ممكن، لكن العدو ليس هو نفسه كما كان في عام 2014، فنحن الآن لا نقاتل فقط القوات الأوكرانية، بل قوات من دول أخرى”.

وتابع بوشيلين: “نلاحظ بشكل واضح تزايد تواجد الناتو في ساحات القتال ليس فقط من خلال الأسلحة والذخيرة، بل وعبر المدربين وضمن الوحدات القتالية المختلطة، حيث يتم تسجيل وجود أعداد كبيرة من المرتزقة البولنديين والبريطانيين، وهم لم يعودوا يتخفون كما في

السابق، بل باتوا يظهرون وجودهم صراحة أكثر فأكثر، ونحن من جانبنا لا سبيل أمامنا إلا القتال والانتصار”.

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