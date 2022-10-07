روغوف: قوات كييف تنفذ عمليات قصف مكثفة قرب مدينة إنرغودار

موسكو-سانا

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه: إن قوات كييف تمهد بالقصف المدفعي والصاروخي الكثيف لضفة النهر قرب مدينة إنرغودار، لتنفيذ عملية إنزال هناك.

وأوضح روغوف في تصريح نقلته وكالة نوفوستي “أن القوات الأوكرانية تقصف بقوة الشريط الساحلي بالقرب من إنرغودار والضواحي، ما يشير مرة أخرى إلى أنها تستعد لتنفيذ عملية عبور وإنزال هناك”، مضيفاً: إنه “وخلال القصف يتم استهداف مناطق محددة، بهدف تحييدها لتنفيذ عملية الإنزال فيها، ومن الواضح أن القوات الأوكرانية تسعى إلى تحقيق تغطية نارية لمنطقة الإنزال المحتملة، لكي تتمكن من حماية المسلحين في حال عبورهم للنهر”.

وذكر روغوف أنه وفقاً لأحدث المعطيات المتوافرة، تقوم القوات الأوكرانية بتركيز مجموعات كبيرة في اتجاه زابوروجيه.

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