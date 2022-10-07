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نيبينزيا: واشنطن تواصل نهب النفط السوري تحت غطاء مكافحة الإرهاب

2022-10-07

نيويورك-سانا

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا التأكيد أن الولايات المتحدة تواصل سرقة النفط السوري، تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله في جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس: “سنكرر من جديد أن الولايات المتحدة تقوم في سورية وتحت غطاء مكافحة الإرهاب بسرقة النفط السوري، وقد كانت تفعل ذلك في البداية من خلال شركة ذات تاريخ غامض خصصت لهذا الغرض، إلا أنه وبعد أن بدأ الوضع يبدو فاضحاً للغاية حتى بالنسبة لحلفاء واشنطن، لجأت الأخيرة إلى نهب الثروات الطبيعية في سورية بوسائل أخرى عن طريق جيشها.

وفي موضوع آخر ورداً على تسمية المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الدول الأفريقية “بالدول الزبائن أو العملاء” في تعليقها على التعاون الاقتصادي بين هذه الدول وروسيا، قال نيبينزيا: إن “هذه التسمية مثيرة للدهشة “مؤكداً” أن موسكو وعلى عكس واشنطن تعامل الدول الأفريقية كشركاء وليس عملاء”.

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