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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يلتقي قاسمي.. التأكيد على استمرار العمل بين المؤسسات السورية والإيرانية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية 6-10-2022

2022-10-07

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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