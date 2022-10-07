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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بهدف تبادل الخبرات.. وفد من الشباب الإعلامي السوري يبدأ لقاءاته في موسكو
2022-10-06
السفير عطية: واشنطن وبعض الدول الغربية حولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة للتلاعب السياسي
2022-10-05
مباحثات سورية أرمينية لتطوير التعاون بالمجال الرياضي
2022-10-04
مباحثات سورية روسية لتوريد القمح إلى سورية
2022-10-04
اختتام أعمال منتدى الاقتصاد الحضري الرابع بمشاركة سورية
2022-10-04
المايسترو السوري باغبودريان يقود أوركسترا الشباب العربي الفيلهارموني في الإسكندرية والقاهرة-فيديو
2022-10-04
بمشاركة سورية.. انطلاق الدورة الـ 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي غداً
2022-10-04
محليات
حركة الجهاد الفلسطينية تقيم مهرجاناً في الذكرى الـ 35 لانطلاقتها
2022-10-06
الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطل زخات رعدية فوق المناطق الساحلية
2022-10-06
السورية للاتصالات: تعطيل كوى الجباية في المراكز الهاتفية السبت والأحد القادمين
2022-10-06
برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية
2022-10-06
إخماد حريق نشب في محمية سرستان الطبيعية بريف صافيتا
2022-10-06
شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في الحسكة يجددون رفضهم للاحتلالين الأمريكي والتركي
2022-10-06
إغلاق نفق العباسيين ومسرب نفق الفيحاء غداً للصيانة
2022-10-06
رياضة
ميسي يتوج بجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا
2022-10-06
اختتام منافسات اليوم الثالث من سباق دروب تشرين الدولي الثالث للدراجات
2022-10-06
الوثبة وجبلة يلتقيان غداً لفك الصدارة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-10-06
لايبزيغ يعلن غياب غولاتشي عن الفريق جراء الإصابة
2022-10-06
باريس يعود بنقطة من معقل بنفيكا بدوري أبطال أوروبا
2022-10-06
ريال مدريد يفوز على شاختار بدوري أبطال أوروبا
2022-10-05
روبليف إلى ربع نهائي بطولة أستانا للتنس
2022-10-05
اقتصاد
مديرة صندوق النقد تدعو إلى تحرك عالمي تحسباً لإمكانية حصول انكماش في أنحاء العالم
2022-10-06
تراجع أسعار الذهب
2022-10-06
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية
2022-10-06
ميشوستين: الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية
2022-10-06
بدء التحضيرات لزراعة محصولي القمح والشعير في الحسكة
2022-10-06
أسعار الغاز الطبيعي ترتفع 4 بالمئة في أوروبا
2022-10-06
تغريم منشآت حرفية وتجارية وخدمية مخالفة في حماة بمبلغ 62 مليون ليرة
2022-10-06
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مجلس الوزراء: حرب تشرين التحريرية أظهرت للعالم شجاعة وبطولة الشعب العربي السوري وجيشه البطل
برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية
2022-10-06
تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية
2022-10-06
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