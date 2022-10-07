SCS-NET

برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية

انظر ايضاً

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.. تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved