ميسي يتوج بجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

نيون-سانا

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الاتحاد الأوربي لكرة القدم “يويفا” أن ميسي أحرز الجائزة عقب تسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى بنفيكا البرتغالي من تسديدة رائعة، متفوقاً على هدف ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول في مرمى رينجرز، وهدف رفائيل جوريرو لاعب بوروسيا دوتموند في مرمى إشبيلية، وهدف أندريس سيلفا لاعب لايبزغ في مرمى سيلت.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 موقعة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي في المباراة التي أقيمت مساء.