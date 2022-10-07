البنتاغون: لا دليل على نية روسيا استخدام السلاح النووي

واشنطن-سانا

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بعدم وجود أي دليل على أن موسكو قررت استخدام السلاح النووي، داحضة بذلك حملات إعلامية، بما فيها أمريكية، يتم ترويجها ضد روسيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، كما نقلت وكالة تاس: “لا توجد لدينا معلومات من شأنها أن تدفعنا نحو تعديل تموضع قواتنا الاستراتيجية للردع”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أكد في وقت سابق أن الكرملين لا يريد الحديث عن موضوع التصعيد النووي، وأن الحديث عن ذلك سلوك غير مسؤول.