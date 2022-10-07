موسكو… تصريحات زيلينسكي دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية

موسكو-سانا

حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من أن مطالبة رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحلف شمال الأطلسي الناتو بتوجيه ضربة استباقية لروسيا يشكل دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية ثالثة.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله: إن “مثل هذه التصريحات ليست إلا دعوة لحرب عالمية أخرى، لها عواقب وخيمة، لا يمكن التنبؤ بها”.

وكان زيلينسكي دعا في وقت سابق الناتو إلى شن ضربات استباقية ضد روسيا، قبل إقدامها على ضرب بلاده بالسلاح النووي حسب زعمه.

بدورها اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يشعل حربا نووية بيدي فلاديمير زيلينسكي، واصفة الأخير بأنه “دمية مضطربة نفسيا ومدججة بالسلاح، تحول لوحش قد يدمر الكوكب بيديه”.

وكتبت زاخاروفا في منشور على تلغرام اليوم: “إن الغرب يشعل حرباً نووية، وعلى كل إنسان على سطح الكوكب أن يدرك أن زيلينسكي الدمية المضطربة نفسياً والمدججة بالسلاح، تحول إلى وحش قد يتم تدمير الكوكب بيديه”.

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