أغان طربية بنفحات تراثية على مسرح قصر الثقافة بحمص

حمص-سانا

استمع عشاق الطرب الأصيل عبر ساعة من الزمن لباقة من الأغاني الطربية والتراثية، بصوت محمود حداد بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة جورج موسى، ضمن أمسية موسيقية غنائية على مسرح قصر الثقافة بحمص.

الحفل الغنائي الذي تميز بالغنى والتنوع، استقطب الجمهور عبر توليفة من الأغاني الطربية والتراثية، حمل بعضها النفحات الروحانية، أبرزت القدرات الصوتية لحداد، ومساحة صوته وتفرده، وتميزه في أداء قوالب موسيقية غنائية متعددة.

وبدأ برنامج الحفل بأغنية (يا حنينة) للملحن رفيق شكري، ومجموعة من القدود الحلبية (هيمتني) و(يا مايلة عالغصن) وحظيت الأغاني التراثية بنصيب جيد من الحفل منها (ليش الزعل ياخالة) للملحن نجيب السراج و(لارسل سلامي لسالم)، كما اختار من الأغاني السورية الحديثة (ليش أنا) و(طول البنية يوم) من ألحان نهاد نجار، وقدم الحداد مجموعة من الأغاني المعاصرة أغنية (يابو ردين) من ألحان عبد الفتاح سكر، ومن الفلكلور أغنية (أوف مشعل) ومن التراث الصوفي أغنية (يا ساقي القوم).

واختتمت الأمسية بتحية للشام عبر أغنية هي (يا شام) للملحن سمير حلمي.

وفي تصريح لسانا أشار جورج موسى قائد الفرقة الموسيقية إلى أن الأمسية عبارة عن ترامواي سوري، سبق وقدم على مسرح دار الأوبرا بدمشق، تكمن فكرته بنقل التراث الخاص بالمحافظات، إضافة للغناء الصوفي والإنشاد الديني الموجود ضمن تراثنا الغني، لافتاً إلى أن الفرقة مؤلفة من 20 عازفاً من أساتذة وخريجين وطلاب المعهد العالي للموسيقا.

والمغني محمود الحداد من مواليد دمشق عام 1989، درس المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ونشأ ضمن جو الغناء الصوفي، وارتجال غناء الشعر العربي، وتعلم أصول الغناء والمقامات العربيين والموشحات على يد والده فخري الحداد، وهو عضو في نقابة الفنانين بفرع ريف دمشق، وفي الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله.

رشا المحرز

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