حركة الجهاد الفلسطينية تقيم مهرجاناً في الذكرى الـ 35 لانطلاقتها

دمشق-سانا

أقامت حركة الجهاد الفلسطينية اليوم مهرجاناً جماهيرياً بمناسبة الذكرى الـ 35 لانطلاقتها تحت عنوان “قتالنا ماضٍ حتى القدس” وذلك في مسرح مدينة الشباب بدمشق.

وأكد أمين عام الحركة زياد النخالة في كلمة له عبر الفيديو من فلسطين ضرورة وحدة قوى المقاومة الفلسطينية،وبرنامجها المقاوم،ووحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده بمواجهة العدو الصهيوني، مشدداً على أن أسرى الشعب الفلسطيني هم جزء أصيل من المقاومة، وامتداد حقيقي لها، ولا بد من العمل من الجميع على تحريرهم بكل الوسائل.

وأشار النخالة إلى أهمية دور محور المقاومة، قولاً وعملاً، في مواجهة العدو، وحلفائه الذين يحتضنونه ويدعمونه، لذلك علينا بذل أقصى الجهد لقيام أوسع تحالف، فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً، ممن يُؤمنون بعدالة قضية فلسطين، ولديهم الاستعداد لدعم المقاومة في فلسطين ونصرتها.

وبين عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي أن ذكرى تأسيس حركة الجهاد، وتزامنها مع ذكرى حرب تشرين التحريرية تُؤكد وحدة المقاومة، وقوتها، وقدرتها على التصدي من أجل صناعة النصر الذي هو قدرنا، وخيارنا في الوقت نفسه لافتاً إلى أن تصاعد الصمود الفلسطيني مع تصدي سورية للحرب والاحتلال والإرهاب، أسهم في إحداث تحول إيجابي في الرأي العام العالمي تجاه قضية فلسطين.

وأشار أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد إلى حالة النهوض الشعبي، والمواجهات البطولية ضد الاحتلال في الأراضي المحتلة معتبراً أن حالة النهوض استمدت قوتها من صمود، وانتصار سورية، ومحور المقاومة لافتاً إلى ما قدمته حركة الجهاد من تضحيات من أجل القضية الفلسطينية، ما جعلها نموذجاً حياً ومميزاً في المقاومة، ومواجهة الاحتلال الصهيوني.

حضر المهرجان الذي أقيم بالتزامن في كل من غزة، وجنين, ولبنان, واليمن، وسورية، رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني، وعدد من السفراء، وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق, ومن قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، ولجان، وهيئات الدفاع عن الأسرى، والأحزاب الوطنية الفلسطينية السورية والفلسطينية، وفعاليات دينية وثقافية واجتماعية وأهلية.

علي عجيب

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