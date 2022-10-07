فرقة شرق وغرب تقدم حفلها الأول بدمشق على خشبة مسرح قصر العظم

دمشق-سانا

ليلة خريفية تمازجت فيها الموسيقى الشرقية والغربية بأمسية أحيتها فرقة شرق وغرب لتقدم باقة من المقطوعات الموسيقية التي أبحرت مع جمهور قصر العظم بدمشق إلى عوالم ساحرة.

وضم برنامج الحفل الذي نظمته مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة سبع حكايات موسيقية قدمها المؤلف عازف الدرامز أحمد علي، منها معزوفة الافتتاح وحملت عنوان الساعة القديمة والتي سافرت بالجمهور إلى مدينة حمص وتحدثت عن ساعتها كرمز تراثي للمدينة.

كما أبدع العازفون الذين شكلو هارموني متكاملاً في مقطوعة أصداف بحرية ومقطوعة مزاج متقلب وهدوء حذر وبريك.

ولفت العازف أحمد العلي في تصريح لمراسل سانا إلى أن الفرقة القادمة من حمص هي حديثة العهد، وتقدم حفلها الأول في دمشق وهي تتكون من عشرة عازفين.

وبين أن جميع المعزوفات خاصة بالفرقة وتقدم كل ما هو غريب ومميز.

أما أعضاء الفرقة فهم يارا العسة على الكمان وتيما نصر على القانون وسليمان مصطفى على العود ومهيب المغربي كيبورد وسيمون مريش وكرم بركات على آلة بيركاشن ومجد جبر على آلة ترومبون وجميل المعري على آلة ترومبيت وجوني صليبا على آلة غيتار باص وبشار يونس على آلة غيتار.

هادي عمران

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