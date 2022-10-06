SCS-NET

السورية للاتصالات: تعطيل كوى الجباية في المراكز الهاتفية السبت والأحد القادمين

2022-10-06

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن تعطيل كل كوى الجباية ضمن مراكزها الهاتفية يومي السبت والأحد القادمين والموافقين للثامن والتاسع من الشهر الجاري.

وأوضحت السورية للاتصالات في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن ذلك جاء بناء على البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من اليوم الخميس ولغاية الأحد القادم بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية وعيد المولد النبوي الشريف.

ولفتت السورية للاتصالات إلى أنه يمكن لمشتركي خدماتها تسديد فواتيرهم الهاتفية خلال العطلة عبر أقنية الدفع الإلكتروني المتاحة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

السورية للاتصالات تدعو مشتركيها الملغاة خدماتهم إلى مراجعة مراكزهم الهاتفية لاستعادتها

دمشق-سانا دعت الشركة السورية للاتصالات مشتركيها الذين ألغيت خدماتهم الهاتفية بسبب تأخرهم عن تسديد الفواتير

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved