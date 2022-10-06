السورية للاتصالات: تعطيل كوى الجباية في المراكز الهاتفية السبت والأحد القادمين

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن تعطيل كل كوى الجباية ضمن مراكزها الهاتفية يومي السبت والأحد القادمين والموافقين للثامن والتاسع من الشهر الجاري.

وأوضحت السورية للاتصالات في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن ذلك جاء بناء على البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من اليوم الخميس ولغاية الأحد القادم بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية وعيد المولد النبوي الشريف.

ولفتت السورية للاتصالات إلى أنه يمكن لمشتركي خدماتها تسديد فواتيرهم الهاتفية خلال العطلة عبر أقنية الدفع الإلكتروني المتاحة.

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