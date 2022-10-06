الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي للتوضيح بشأن توريد أسلحة إلى أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أنها استدعت السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي إلى مقرها لتوضيح التصريحات بشأن توريد أسلحة فرنسية إلى أوكرانيا.

ونقلت سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان إنه “تم استدعاء السفير ليفي، حيث قدم نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي ألكسندر غروشكو تقييمات مبدئية للدعم العسكري والتقني لأوكرانيا من فرنسا ودول غربية أخرى”.

وأوضح البيان أن “الجانب الروسي أشار إلى التهديدات الناشئة عن زيادة توريد الأسلحة والمعدات لنظام كييف وتكثيف البرامج التدريبية لتدريب الجيش الأوكراني… حيث تم التركيز بشكل خاص على حقيقة أن هذا الخط يتعارض مع تأكيدات المسؤولين في باريس بشأن اهتمامهم بتسوية سلمية في أوكرانيا”.

وتواصل فرنسا ودول غربية أخرى تزويد النظام الاوكراني بمختلف أنواع الأسلحة، وهو أمر اعتبرته موسكو تأجيجاً للحرب الدائرة وقد يقود إلى صدام مباشر بين موسكو وحلف الناتو.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc