(تشرين المجد) احتفالية ثقافية بالمركز الثقافي العربي بالمزة

دمشق-سانا

استذكاراً وتمجيداً لبطولات الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية، نظم نادي إبداعات الفني الثقافي السوري احتفالية وطنية في المركز الثقافي العربي بالمزة، قدم خلالها مجموعة من القصائد الشعرية والأغاني الوطنية ونشاطات منوعة.

وقدم كل من الشباب والشابات الموهوبين في مجال الشعر والخاطرة أيهم محمود ونبيه إسماعيل وعارف دعدوش وماهر محمد والشاعرة صبا بعاج عدداً من القصائد الشعرية والنثرية والموزون والمقفى وبعض الشعر المحكي ذي الطابع الوجداني والوطني.

وتضمنت الاحتفالية فقرات عزف قدمها الموسيقي عدنان الحايك وعازف العود جهاد قباني، وشارك بالغناء الفنان ربيع حرب والفنانة ريم أسعد بمجموعة من الأغاني الوطنية والطربية إضافة إلى فقرات منوعة وترانيم وأنغام لمواهب صغيرة في العزف والكورال ضمن فقرات جماعية وفردية.

وأوضح المخرج المسرحي والمشرف على الملتقى باسل هاشم في تصريح لـ سانا أن هذه المناسبة الغالية على قلب الشعب السوري برمته، والتي أحدثت تغييراً عالمياً لمقولة أن الاحتلال الصهيوني لا يقهر ورسمت للأجيال القادمة درب التحدي والنضال لتحرير أرض الجولان العربي السوري المحتل وتطهير كل شبر في سورية من دنس الاحتلال والإرهاب تستحق الاحتفال والفرح بكل الطرق الثقافية.

يشار إلى أن نادي الإبداعات انطلق منذ 10 سنوات كملتقى خاص ومن ثم تم التعاون مع مديرية الثقافة بدمشق بإقامة عدة فعاليات استمرت لمدة أربع سنوات بعنوان أنا سوري هدفها دعم المواهب الشابة بكافة الأعمار، وقدمت أكثر من ستين نشاطاً دون توقف.

محاسن العوض

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