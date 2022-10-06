وقفتان تضامنيتان في الخليل دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفتين تضامنيتين بمدينة الخليل بالضفة الغربية، دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمها نادى الأسير وهيئة شؤون الاسرى والمحررين وجمعية الأسرى المحررين، في ساحة ابن رشد وسط المدينة، وأخرى في مخيم العروب شمالها، رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى، ولا سيما المرضى والمضربين عن الطعام منهم، وصورة الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد.

وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل، لإنقاذ حياة جميع الأسرى، جراء ما يتعرضون له على يد سجانيهم، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحقهم.

وشهدت مدينة بيت لحم بالضفة الغربية أمس وقفة تضامنية، دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc