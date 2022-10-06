اختتام منافسات اليوم الثالث من سباق دروب تشرين الدولي الثالث للدراجات

اللاذقية-سانا

اختتمت فعاليات اليوم الثالث من منافسات سباق دروب تشرين الدولي الثالث بمشاركة دراجين من العراق ومصر وفلسطين والجزائر إضافة لسورية.

وفازت في منافسات مرحلة الفردي عام إناث لمسافة 65 كم لاعبة الجزائر ياسمين مداح، تلتها لاعبتا منتخب سورية لجين حسن ومها شملص.

وفي منافسات مرحلة الفردي عام للذكور لمسافة 85 كم توج بالمراكز الثلاثة الأولى لاعبو الجزائر محمد أمين نهاري وأيوب فركوس أيوب وحمزة عماري، فيما حل لاعبا منتخب سورية يوسف سروجي ومنذر الموقع بالمركزين الرابع والخامس.

وتم في نهاية منافسات اليوم تتويج الفائزين الثلاثة بفئتي الإناث والذكور.

يشار إلى أن مسار سباق الإناث بدأ من أمام فندق لاميرا رأس شمرا طريق القصر الشبطلية أوتستراد اللاذقية كسب لمسافة 65 كم، والذكور على نفس المحور وصولاً لساحة كسب لمسافة 75 كم.

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مرحلة الفردي عام إناث

مرحلة الفردي عام للذكور