الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لقصف أوكراني على مقاطعة خيرسون

موسكو-سانا

أفادت سلطات مقاطعة خيرسون بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي تصدت اليوم لقصف صاروخي من الجانب الأوكراني استهدف المقاطعة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن السلطات قولها: إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة نوفايا كاخوفكا في خيرسون بعشرة صواريخ، حيث تصدت الدفاعات الجوية لها وتم تفجيرها في أجواء المدينة.

وتقصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية بانتظام البنية التحتية المدنية في نوفايا كاخوفكا، حيث شنت هجمات صاروخية على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية والمناطق السكنية والأسواق.

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