إيران: انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات والإصابات بكورونا

طهران-سانا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 144 ألفاً و469 شخصاً.

وأشارت دائرة العلاقات العامة بالوزارة في تقريرها اليومي إلى تسجيل 165 إصابة جديدة بكورونا، موضحة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع الى 7 ملايين و550 ألفاً و856 شخصاً.

وأخذ عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيران منحى تنازلياً خلال الأسابيع الماضية، حيث تراجع عدد الإصابات إلى أقل من خمسمئة شخص يومياً، فيما انخفض عدد الوفيات إلى أقل من عشرة أشخاص يومياً.

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