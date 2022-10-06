الدول الغربية تفشل في دفع مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في إقليم شينجيانغ الصيني

جنيف-سانا

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم ضد إجراء نقاش حول الوضع في إقليم شينجيانغ الصيني، ما يشكل انتكاسة كبرى للدول الغربية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية صوتت الدول الـ 47 الأعضاء في المجلس في جنيف بأغلبية 19 مقابل 17 ضد إجراء مناقشة مع امتناع 11 دولة عن التصويت.

وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الشهر الماضي مسودة قرار إلى أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، استهدفوا عبرها الصين، سعياً إلى إجراء نقاش حول شينجيانغ في ضوء مزاعم حول ارتكاب السلطات الصينية انتهاكات لحقوق الإنسان في هذا الإقليم.

وسعى الحلفاء الغربيون إلى الحصول على أصوات داعمة لمطلبهم، في اللحظات الأخيرة التي سبقت التصويت في قصر الأمم التابع للأمم المتحدة.

وشارك في تقديم مشروع القرار كل من بريطانيا وكندا والسويد والدنمارك وفنلندا وايسلندا والنروج وأستراليا وليتوانيا.

وعبرت بكين في أكثر من مناسبة عن رفضها للمزاعم الغربية حول الوضع في إقليم شينجيانغ، معتبرةً أن ذريعة حقوق الإنسان ليست سوى مبرر للتدخل في شؤونها الداخلية، وهو أمر ترفضه بشدة.

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