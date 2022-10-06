بوتين: الاقتصاد الروسي ينمو وسط انخفاض التضخم

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإنتاج الصناعي الروسي عاد إلى مستويات العام الماضي، كما انخفض التضخم في البلاد إلى 13.5 بالمئة، لافتاً إلى أن اقتصاد البلاد ينمو ويلبي حاجة المتطلبات والاستهلاك الداخلي.

وشدد بوتين خلال اجتماع اليوم حول المسائل الاقتصادية الروسية نقلته قناة روسيا اليوم على أهمية المرونة في الاقتصاد الروسي لمواجهة العقوبات المفروضة على روسيا، مشيراً إلى أن مستوى المبيعات في روسيا ارتفع خلال شهر أيلول الماضي، ووضع البنك المركزي الروسي بشكل عام “مستقر”، كما أن صناعة السيارات والتعدين تتعافى وهناك مؤشرات جيدة في قطاعي الزراعة والبناء.

وأضاف بوتين: إن الصناعات التي تركز على التصدير إلى أوروبا لا تزال تعاني من الضغط، حيث يحتاج الانتقال إلى أسواق أخرى مزيداً من الوقت.

ولفت بوتين إلى أن الدول التي تخلت عن توريدات الغاز الروسي ورفضت إمدادات النفط والمعادن الروسية باتت مجبرة اليوم على دفع مبالغ أكبر مقابل تلك الموارد وتأمينها بأنفسها.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أكد في وقت سابق اليوم خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين في موسكو أن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات وخاصة العقوبات الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc