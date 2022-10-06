قواتنا المسلحة تحيي ذكرى حرب تشرين التحريرية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير عطية: واشنطن وبعض الدول الغربية حولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة للتلاعب السياسي
2022-10-05
مباحثات سورية أرمينية لتطوير التعاون بالمجال الرياضي
2022-10-04
مباحثات سورية روسية لتوريد القمح إلى سورية
2022-10-04
اختتام أعمال منتدى الاقتصاد الحضري الرابع بمشاركة سورية
2022-10-04
المايسترو السوري باغبودريان يقود أوركسترا الشباب العربي الفيلهارموني في الإسكندرية والقاهرة-فيديو
2022-10-04
بمشاركة سورية.. انطلاق الدورة الـ 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي غداً
2022-10-04
المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق السبت القادم
2022-10-04
محليات
القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي: سورية منذ حرب تشرين التحريرية حتى اليوم تزداد قوة وإيماناً بأهدافها
2022-10-06
وضع محطتي الضخ في مشروعي بصيرة ومتن الساحل بالخدمة في طرطوس
2022-10-06
محاربو حمص القدماء: انتصار تشرين عزز قيم الرجولة والتضحية في نفوس أبناء الوطن
2022-10-06
وزير النقل يبحث مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني تطوير العلاقات في مجال النقل
2022-10-06
تأهيل مدرستين للتعليم الأساسي في ريف درعا
2022-10-06
المهندس عرنوس يضع حجر الأساس لمشروع مجمع سياحي في موقع جول جمال على شاطئ اللاذقية
2022-10-06
توزيع مساعدات إغاثية لنحو 900 عائلة في الحسكة
2022-10-06
رياضة
باريس يعود بنقطة من معقل بنفيكا بدوري أبطال أوروبا
2022-10-06
ريال مدريد يفوز على شاختار بدوري أبطال أوروبا
2022-10-05
روبليف إلى ربع نهائي بطولة أستانا للتنس
2022-10-05
ديوكوفيتش إلى ثاني أدوار بطولة أستانا للتنس
2022-10-05
برشلونة يعلن إصابة لاعبه كريستنسن
2022-10-05
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام الاتحاد السكندري المصري ببطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال
2022-10-05
تألق جزائري في منافسات اليوم الثاني من سباق دروب تشرين الدولي للدراجات
2022-10-05
اقتصاد
ميشوستين: الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية
2022-10-06
بدء التحضيرات لزراعة محصولي القمح والشعير في الحسكة
2022-10-06
أسعار الغاز الطبيعي ترتفع 4 بالمئة في أوروبا
2022-10-06
تغريم منشآت حرفية وتجارية وخدمية مخالفة في حماة بمبلغ 62 مليون ليرة
2022-10-06
النفط قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
2022-10-06
ارتفاع أسعار الذهب
2022-10-06
البنك الدولي: القضاء على الفقر لن يتحقق بحلول 2030
2022-10-05
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اتحاد نقابات العمال وجيش التحرير الفلسطيني… ملحمة تشرين التحرير محطة فاصلة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني
الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 6 حالات
أمام الرئيس الأسد … الجعفري يؤدي اليمين القانونية سفيراً لسورية لدى روسيا
الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيرين مفوضين وفوق العادة لفنزويلا والبرازيل لدى سورية
المهندس عرنوس يبحث مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية
السفير عطية: واشنطن وبعض الدول الغربية حولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة للتلاعب السياسي
قواتنا المسلحة تحيي ذكرى حرب تشرين التحريرية
2022-10-06
قواتنا المسلحة تحيي ذكرى حرب تشرين التحريرية
2022-10-06
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